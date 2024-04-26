ФАС потребовала от авиакомпаний скорректировать цены на перелеты

Динамика цен билетов на некоторые маршруты аваиаперелетов не соответствует принципам ценообразования. Об этом после анализа Федеральной антимонопольной службы сообщает пресс-служба ведомства.

После жалоб от граждан ФАС провела проверку и призвала авиакомпании скорректировать цены согласно с общепринятым ценообразованием, чтобы сделать авиаперелеты доступнее.

В ФАС сообщили, что запросили пояснения у ряда авиакомпаний об их ценовой политике. В списке авиаперевозчиков есть «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», NordWind, Smartavia и UTair.

В службе напомнили, что они следят за алгоритмами ценообразования авиакомпаний и минимальной стоимостью авиабилетов.

Ранее Владимир Путин на совещании с членами правительства призвал не допустить чрезмерного роста цен на авиабилеты в России.