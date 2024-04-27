Мотобратья, коллеги и друзья пришли попрощаться с байкером Ковалевым

На прощание с Кириллом Ковалевым, которого на прошлой неделе в Люблино убил нелегал, пришли его мотобратья, классный руководитель и коллеги. Байкера похоронили на Новолюберецком кладбище.

«Достаточно много людей пришли проститься с Кириллом - даже его классный руководитель из школы. Друзья из колледжа, из института, коллеги, мотобратья, которые помогали с поимкой преступников, и мне - финансово и морально», - рассказала «Звезде» его мама.

Елена также показала трогательную видеонарезку из жизни байкера. На кадрах видно, что он был всегда улыбчивым и активным человеком.

Напомним, что суд 22 апреля на два месяца арестовал подозреваемого в убийстве Ковалева Шахина Аббасова. Его отца, дядю и друга также отправили под арест до 18 июня.