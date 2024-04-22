Суд арестовал обвиняемого в убийстве мотоциклиста в Москве на два месяца

Замоскворецкий суд Москвы арестовал Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке, на два месяца.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Аббасову Шахину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня», - огласил решение судья.

В суде обвиняемый отказался признавать вину в намеренном убийстве и попросил переквалифицировать дело на убийство по неосторожности.

Также из зала суда стало известно, что Шахин Аббасов просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Он заявил, что сожалеет о случившемся и не хотел, чтобы так получилось.

Подсудимый попросил не привлекать в качестве обвиняемых по делу своих родственников. По словам адвоката обвиняемого, родственники Аббасова хотели сдать его полиции и сдаться сами, но не успели, их задержали.

Напомним, в минувшую среду у подъезда многоквартирного дома в Люблино произошла трагедия. Мотоциклиста Кирилла Ковалева ударили ножом после того, как он сделал замечание Шахину Аббасову из-за парковки автомобиля в неположенном месте. Спасти молодого человека не удалось, он скончался в больнице через три часа после происшествия.