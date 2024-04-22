МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Суд арестовал обвиняемого в убийстве мотоциклиста в Москве на два месяца

Фигуранту дела избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 июня 2024 года.
Игнат Далакян 2024-04-22 15:15:13
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Замоскворецкий суд Москвы арестовал Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке, на два месяца.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Аббасову Шахину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня», - огласил решение судья.

В суде обвиняемый отказался признавать вину в намеренном убийстве и попросил переквалифицировать дело на убийство по неосторожности.

Также из зала суда стало известно, что Шахин Аббасов просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Он заявил, что сожалеет о случившемся и не хотел, чтобы так получилось.

Подсудимый попросил не привлекать в качестве обвиняемых по делу своих родственников. По словам адвоката обвиняемого, родственники Аббасова хотели сдать его полиции и сдаться сами, но не успели, их задержали.

Напомним, в минувшую среду у подъезда многоквартирного дома в Люблино произошла трагедия. Мотоциклиста Кирилла Ковалева ударили ножом после того, как он сделал замечание Шахину Аббасову из-за парковки автомобиля в неположенном месте. Спасти молодого человека не удалось, он скончался в больнице через три часа после происшествия.

#Москва #убийство #суд #Мотоциклист #люблино #Шахин Аббасов
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240418.1002