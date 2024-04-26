Путин заявил, что программа «Время героев» уже начала действовать

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил, что программа «Время героев» для участников спецоперации уже начала действовать.

«Кто эти люди? Это солдаты, офицеры, показавшие в боевой обстановке настоящий характер, лидерские, человеческие качества», - описал участников программы Путин, выступая на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном собрании России.

Он выразил уверенность, что участники этой программы в будущем достойно проявят себя при работе в органах власти.

Также президент заявил, что особым, объединяющим вопросом для российского парламента является поддержка участников СВО. Он попросил парламентариев постоянно улучшать и донастраивать правовую базу по этому вопросу с учетом жизненных реалий и ситуаций.