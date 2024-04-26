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Путин заявил, что программа «Время героев» уже начала действовать

Владимир Путин выразил уверенность, что участники этой программы, набранные из ветеранов спецоперации, достойно проявят себя при работе в органах власти.
Тимур Шерзад 2024-04-26 15:01:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил, что программа «Время героев» для участников спецоперации уже начала действовать.

«Кто эти люди? Это солдаты, офицеры, показавшие в боевой обстановке настоящий характер, лидерские, человеческие качества», - описал участников программы Путин, выступая на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном собрании России.

Он выразил уверенность, что участники этой программы в будущем достойно проявят себя при работе в органах власти. 

Также президент заявил, что особым, объединяющим вопросом для российского парламента является поддержка участников СВО. Он попросил парламентариев постоянно улучшать и донастраивать правовую базу по этому вопросу с учетом жизненных реалий и ситуаций.

#в стране и мире #Владимир Путин #время героев #участники СВО
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