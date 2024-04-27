Боец ВС РФ реализовал последний шанс и отбился мешком от FPV-дрона ВСУ

В борьбе с вражеской беспилотной авиацией эффективны иногда подручные средства - например, подвернувшийся под руку и набитый чем-то мешок.

Именно с помощью такого мешка на одном из участков зоны СВО российский военнослужащий сбил украинский дрон.

Секрет выживания оказался в способности вовремя обнаружить вражеский беспилотник. Увидев, как тот подлетает все ближе и ближе, и поняв, что сейчас произойдет, военнослужащий от души огрел беспилотник мешком. Тот взорвался, но уже в стороне - последствия оказались не смертельными.

Украинские FPV-дроны атакуют не только военнослужащих, но и гражданских. Так, ранее Минобороны России рассказало, как снайперы ВС РФ спасли женщину с детьми, которую атаковал такой украинский беспилотник.