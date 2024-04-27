МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Боец ВС РФ реализовал последний шанс и отбился мешком от FPV-дрона ВСУ

Правильно выбрав момент, военнослужащий от души огрел неприятельский дрон мешком, который оказался под рукой. Беспилотник детонировал, но последствия уже оказались не смертельными.
Тимур Шерзад 2024-04-27 13:43:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В борьбе с вражеской беспилотной авиацией эффективны иногда подручные средства - например, подвернувшийся под руку и набитый чем-то мешок.

Именно с помощью такого мешка на одном из участков зоны СВО российский военнослужащий сбил украинский дрон. 

Секрет выживания оказался в способности вовремя обнаружить вражеский беспилотник. Увидев, как тот подлетает все ближе и ближе, и поняв, что сейчас произойдет, военнослужащий от души огрел беспилотник мешком. Тот взорвался, но уже в стороне - последствия оказались не смертельными.

Украинские FPV-дроны атакуют не только военнослужащих, но и гражданских. Так, ранее Минобороны России рассказало, как снайперы ВС РФ спасли женщину с детьми, которую атаковал такой украинский беспилотник

#беспилотник #спецоперация #мешок #СВО #FPV-дрон
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049