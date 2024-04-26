Расчет «Ноны» обрушил осколочно-фугасные мины на врага под Авдеевкой

Пока ненастная погода вмешалась в планы противника и дроны-камикадзе менее активны, расчеты самоходных орудий «Нона-СВК» работают по плану. Хмурое небо им только на руку.

За несколько минут боевая машина успевает выпустить с десяток осколочно-фугасных мин по позициям и бронетехнике ВСУ и тут же возвращается в укрытие. Быстрое развертывание и высокая мобильность - ключевые преимущества таких самоходных орудий.

«Бывает, можем отработать весь БК по цели сразу, бывает, работаем с "глазами с корректурами". Корректируют обычно маленькие цели - снайпер или пулеметчик. По таким целям надо точно попасть. Бывает, работаем с коптерами», - рассказывает командир взвода с позывным Ермак.

Колесная самоходка на базе БТР-80 - орудие универсальное. Сочетает в себе функции пушки, гаубицы и миномета. Самоходное артиллерийское орудие «Нона» постоянно меняет позиции. 120-миллиметровый миномет смотрит на запад от Авдеевки. Там, где сейчас наши штурмовые группы берут один опорник ВСУ за другим, отодвигая фронт все дальше от Донецка. Артиллерия группировки войск «Центр» поддерживает их точным огнем.

Расчеты укомплектованы в основном военнослужащими из Республики Тыва. Когда сибирские степные воины говорят по рации на родном языке, случайные радиоперехваты ставят противника в тупик.

«Мы в основном на нашем говорим по рации. Сема наш, он не из Тувы, а с Урала, но цифры уже наши знает. По-тувински ему говорим, он все понимает», - говорит оператор-наводчик с позывным Валек.

На вопрос, что сейчас придает им сил на передовой, механик-водитель с позывным Чича показывает письма от учеников 3-го класса одной из уральских школ. Неровным детским почерком трогательные слова поддержки. Ответить на все фронтовые треугольники бойцы не успевают, а потому решили передать привет через нас.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.