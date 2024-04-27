МО РФ показало трофейную машину разминирования на базе Abrams

Минобороны России продемонстрировало новые трофеи, полученные на Авдеевском направлении. На этот раз в руки наших военных попала редкая и ценная для противника бронетехника, произведенная в США, - бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88, а также машина разграждения на M1150 на базе танка Abrams.

Эта бронетехника была захвачена российскими военнослужащими из состава группировки войск «Центр» в районе Бердычей.

Осмотрев трофеи, российские военнослужащие убедились, что украинские боевики бросили технику, которую еще могли эвакуировать для дальнейшего ремонта.

Российские военные эвакуировали трофеи в два этапа. Первым была инженерная разведка района эвакуации, а вторым - сама операция по эвакуации в ремонтное подразделение трофейных машин.

Ремонтники заменят гусеничные ленты, отдельные элементы электропроводки и основные детали. После этого будет принято решение на дальнейшую транспортировку американских машин.

Ранее наш телеканал показал повреждения трофейной БМП Marder на выставке трофеев на Поклонной горе в Москве.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.