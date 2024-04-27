МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО РФ показало трофейную машину разминирования на базе Abrams

Инженерную бронетехнику удалось захватить военнослужащим из состава группировки «Центр» в районе населенного пункта Бердычи.
2024-04-27 11:37:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало новые трофеи, полученные на Авдеевском направлении. На этот раз в руки наших военных попала редкая и ценная для противника бронетехника, произведенная в США, - бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88, а также машина разграждения на M1150 на базе танка Abrams. 

Эта бронетехника была захвачена российскими военнослужащими из состава группировки войск «Центр» в районе Бердычей. 

Осмотрев трофеи, российские военнослужащие убедились, что украинские боевики бросили технику, которую еще могли эвакуировать для дальнейшего ремонта.  

Российские военные эвакуировали трофеи в два этапа. Первым была инженерная разведка района эвакуации, а вторым - сама операция по эвакуации в ремонтное подразделение трофейных машин. 

Ремонтники заменят гусеничные ленты, отдельные элементы электропроводки и основные детали. После этого будет принято решение на дальнейшую транспортировку американских машин.

Ранее наш телеканал показал повреждения трофейной БМП Marder на выставке трофеев на Поклонной горе в Москве.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#спецоперация #трофеи #Авдеевское направление #бердычи #M88 #M1150
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049