Корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев продемонстрировал трофейную боевую машину пехоты Marder, которую выставили на Поклонной горе в Москве.

Он отметил, что украинская БМП германского производства попала в руки российских военнослужащих в довольно хорошем состоянии. По словам Дегтярева, разбиты только приборы наблюдения.

Ранее трофейные боевые машины пехоты Marder и Bradley, отбитые в боях у неприятеля, были замечены на тралах по пути к месту их экспонирования на Поклонной горе.

До этого другой корреспондент нашего телеканала, Андрей Лазарев, имел возможность ознакомиться с трофейной БМП Marder на полигоне в зоне СВО. Тогда российские военнослужащие отмечали, что она оказалась слаба на бездорожье.