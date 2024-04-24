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«Звезда» показала повреждения трофейной БМП Marder на Поклонной горе

Боевая машина пехоты германского производства попала в руки российских военных в хорошем состоянии - были только разбиты приборы наблюдения.
Тимур Шерзад Алексей Дегтярев 2024-04-24 17:03:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев продемонстрировал трофейную боевую машину пехоты Marder, которую выставили на Поклонной горе в Москве. 

Он отметил, что украинская БМП германского производства попала в руки российских военнослужащих в довольно хорошем состоянии. По словам Дегтярева, разбиты только приборы наблюдения.

Ранее трофейные боевые машины пехоты Marder и Bradley, отбитые в боях у неприятеля, были замечены на тралах по пути к месту их экспонирования на Поклонной горе. 

До этого другой корреспондент нашего телеканала, Андрей Лазарев, имел возможность ознакомиться с трофейной БМП Marder на полигоне в зоне СВО. Тогда российские военнослужащие отмечали, что она оказалась слаба на бездорожье

#Москва #БМП #Поклонная гора #трофеи #наш эксклюзив #Marder
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