Потепление и обильные дожди придут в Москву в конце апреля

В Москве в конце апреля ожидается потепление в среднем до 17-19 градусов и кратковременные дожди. Такими данными поделилась главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По данным эксперта, в четверг, 25 апреля, в области также будет повышение температуры воздуха, но показатели будут достигать в среднем отметки до 14-19 градусов.

«В пятницу и в субботу мы остаемся под влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона. Наверное, самым теплым днем будет пятница», - отметила метеоролог, добавив, что 26 апреля весь день будут дожди.

Позднякова также подчеркнула, что выпадение осадков для подмосковных рек необходимо, поскольку общее половодье прошло, а в реках очень мало воды, поскольку они не наполнились снежными паводками.

«Последующие дни, то есть праздничные дни 28 и 29 апреля, погоду будет определять антициклон», - заключила она.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют теплую погоду в Москве в майские праздники.