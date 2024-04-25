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Потепление и обильные дожди придут в Москву в конце апреля

Собеседница «Звезды» подчеркнула, что повышение температуры начнется с 25 апреля.
Глеб Владовский 2024-04-25 08:45:09
© Фото: Vladimir Baranov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве в конце апреля ожидается потепление в среднем до 17-19 градусов и кратковременные дожди. Такими данными поделилась главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По данным эксперта, в четверг, 25 апреля, в области также будет повышение температуры воздуха, но показатели будут достигать в среднем отметки до 14-19 градусов.

«В пятницу и в субботу мы остаемся под влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона. Наверное, самым теплым днем будет пятница», - отметила метеоролог, добавив, что 26 апреля весь день будут дожди.

Позднякова также подчеркнула, что выпадение осадков для подмосковных рек необходимо, поскольку общее половодье прошло, а в реках очень мало воды, поскольку они не наполнились снежными паводками.

«Последующие дни, то есть праздничные дни 28 и 29 апреля, погоду будет определять антициклон», - заключила она.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют теплую погоду в Москве в майские праздники.

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