Тульские десантники отметили 80-ый юбилей соединения на передовой

Тульские десантники встретили на передовой юбилей родного соединения. С тяжелыми боями, продвигаясь вглубь обороны националистов на Авдеевском направлении. Теснят противника в Очеретино, ежедневно отбивают контратаки боевиков под Артемовском. Командир дивизии обратился к военнослужащим и ветеранам соединения из зоны проведения специальной военной операции.

«История нашего соединения неразрывно связана с историей нашего Отечества, ведя свой отчет с боевых подвигов от Великой Отечественной войны и по настоящее время. Воины-десантники соединения своим ратным трудом подтвердили преданность Родине, в боях показав честь и мужество, покрыв себя неувядаемой славой», - сказал Александр Немоляев, командир 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии.

На сегодняшний день 106-я дивизия — это ведущее соединение мобильных сил России на западном направлении, в ее составе части и подразделения различного назначения. Командиры — боевые офицеры, закаленные в огне сражений, всегда готовые выполнить поставленную задачу, и знающие ценность человеческой жизни.

«Самое сложное у меня было, когда пошли первые прилеты, и бойцов начало ранить осколками, было тяжелее всего эвакуировать их и принимать последующие решения по замене этих ребят», - поделился командир роты Андрей Демчук.

Сформированная в январе 1944 года, 106-я дивизия, в составе 38 гвардейского стрелкового корпуса, участвовала в освобождении Венгрии, Австрии и Чехословакии. За прорыв укреплений нацистов, и овладение городом Мор, западнее Будапешта, личный состав получил благодарность Верховного Главнокомандующего, а дивизия впервые была награждена орденом Кутузова II степени. С тех пор 26 апреля считается днём дивизии.

Девиз Тульских десантников — «Нет задач невыполнимых», и бойцы соединения не раз его подтверждали. Богатейший боевой опыт позволяет им и в мирное время быть первопроходцами и ставить рекорды.

Площадка десантирования «Слободка» — знаковое место для всех десантников. Там 5 января 1973 года впервые в мире было произведено десантирование боевой машины десанта с экипажем внутри. И уже полвека, никто, кроме российских десантников, не может этого повторить.

В день повторения на месте механика-водителя сидел командир экипажа подполковник Леонид Зуев, на месте наводчика-оператора — сын командующего воздушно-десантными войсками, старший лейтенант Александр Маргелов. Вслед за ними сотни солдат, сержантов и офицеров ВДВ повторили бросок «Кентавра», а сам мифический персонаж перекочевал на эмблему дивизии.

Главный принцип обучения в воздушно-десантных войсках — «делай, как я», и его придерживаются все командиры подразделений. Стоит задача воспитать универсальных бойцов, способных принимать взвешенные решения и выполнять широкий спектр работ.

Командир парашютно-десантного батальона с позывным «Борисыч» поделился, что десантник испокон веку обладает силой, волей, характером, умом острым, решительностью, разумной инициативой. И сейчас изменилось только то, что в войсках начали использовать больше технических средств, для обучения личного состава, начиная от квадрокоптеров, заканчивая другими различными системами.

Беспилотники успели себя зарекомендовать на поле боя, как незаменимый помощник штурмовых групп, эффективное средство разведки и самостоятельная боевая единица. Поэтому в программе боевой подготовки десантников появилась ещё одна обязательная дисциплина с обучением управлением дронами.

Легендарное соединение всегда было элитой воздушно-десантных войск. Бойцы прославленной дивизии прошли через горнила Великой Отечественной и всех последующих вооруженных конфликтов. Сегодня Тульские десантники сражаются на самых сложных направлениях специальной военной операции. За 80 лет менялись вооружение и техника, поколения десантников сменяли друг друга, неизменной оставалась верность традициям и отечеству.