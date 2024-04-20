Украинские власти сообщили о повреждениях в порту под Одессой

В порту Южный возле Одессы взрывами повреждены два терминала, специализирующиеся на перевалке агропромышленной продукции. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины.

Отмечается, что один из терминалов якобы принадлежит компании из Сингапура. Разрушены емкости с продукцией, предназначавшейся для экспорта в страны Азии и Африки.

Напомним, накануне сообщалось о трех сериях взрывов в Одессе. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Позже глава областной администрации Олег Кипер заявил о повреждении припортовой инфраструктуры.