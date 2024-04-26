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Четыре мирных жителя пострадали в результате обстрела Токмака

По данным главы Запорожской области, один человек может находиться под завалами.
Глеб Владовский 2024-04-26 09:25:42
© Фото: BalitskyEV, Telegram

Четыре мирных жителя получили ранения различной степени тяжести в результате обстрела Токмака со стороны ВСУ. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Предположительно, под завалами может находиться еще один человек, на месте продолжают работать спасатели», - заявил глава региона.

Он также рассказал, что четыре квартиры многоподъездного жилого дома оказались полностью разрушены, а пострадавшие доставлены в медучреждения с ранениями различной степени тяжести.

Запорожская область регулярно подвергается атакам со стороны украинских боевиков. Так, 14 апреля ВСУ обстреляли Токмак, в результате погибли 16 мирных жителей. 

#пострадавшие #запорожская область #обстрелы всу #токмак
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