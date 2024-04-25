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ФСБ показала кадры задержания заложивших муляжи взрывчатки под мостом в Твери

Сотрудники правоохранительных органов задержали ложных террористов в их месте проживания.
Глеб Владовский 2024-04-25 09:58:26
© Фото: ФСБ РФ © Видео: ФСБ РФ

ФСБ опубликовала кадры задержания ложных террористов, заложивших под мостом в Твери муляжи взрывных устройств.

Уточняется, что три единицы «взрывчатки» под автомобильным мостом установили сотрудники, обеспечивающие транспортную безопасность. Установив устройства, они позвонили в правоохранительные органы и сообщили о готовящемся теракте.

Сотрудники ФСБ задержали двух мужчин прямо у них дома. Заведено уголовное дело о ложном сообщении об акте терроризма. Уточняется, что еще одна подозреваемая находится за границей, ее объявили в международный розыск.

Ранее сообщалось о задержании в Брянске сторонника украинских националистов, планировавшего устроить в городе теракт.

 

#ФСБ #тверь #Задержание #муляж
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