Ксения Шойгу рассказала о работе фонда «Орион» в новых регионах

Фонд гуманитарных инициатив «Орион», созданный полтора года назад, сегодня оказывает всестороннюю помощь жителям новых регионов России. Организация начинала свою деятельность с раздачи детям подарков и организации праздников. Об этом рассказала глава Попечительского совета фонда Ксения Шойгу.

«Мы дарили подарки детям в четырех новых регионах РФ и на части территории Харьковской области на Новый, 2023 год. Нам особенно хотелось чем-то порадовать детей, которые находятся на длительном лечении, являются инвалидами или стали сиротами... Собрать средства на них нам помогли и участники наших проектов, в особенности партнеры, меценаты и друзья "Лиги Героев". В итоге мы приобрели 235 тысяч таких подарков, привезли их в регионы, а там дальше их раздавали уже и мы сами, и волонтеры Общероссийского народного фронта», - рассказала Ксения Шойгу в интервью изданию «Коммерсантъ».

Организация также проводила праздники и новогодние елки для детей из новых регионов. В разных местах было проведено 33 небольшие встречи - крупные мероприятия не проводились из соображений безопасности.

Спустя время жители обратились к сотрудникам фонда с просьбой помочь с ремонтом школ, пострадавших от обстрелов украинской армии. Параллельно с ремонтом волонтеры обновляли спортивный инвентарь учреждений.

«Наша задача была в том, чтобы доставить им строительные материалы. Потом, конечно, были и запросы на спортивное оборудование, на инвентарь. Это уже не связано с военными действиями, просто многие школы - старые, там все уже было изношено настолько, что невозможно пользоваться. Поэтому мы привозили и боксерские перчатки, и теннисные столы, и велотренажеры», - рассказала глава Попечительского совета.

Команда фонда также стала заниматься закупкой протезов. На данный момент волонтеры обеспечили ими 20 человек, в этом году это число доведут до сотни.