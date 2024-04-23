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Силы ПВО сбили четыре снаряда РСЗО «Ольха» над Белгородской областью

По данным Минобороны, боевики ВСУ открыли огонь из установки «Ольха».
Глеб Владовский 2024-04-23 08:43:13
© Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие предотвратили новую попытку боевиков ВСУ совершить теракт, сбив четыре реактивных снаряда в небе над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня "Ольха"», - говорится в заявлении.

Уточняется, что дежурные средства ПВО нейтрализовали четыре снаряда в небе над Белгородской областью.

Белгородская область еще с первых дней начала СВО регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков. Так, в понедельник, 22 апреля, силы ПВО сбили ракету, выпущенную из тактического комплекса «Точка-У».

#белгородская область #силы пво #боевики всу #СВО #РСЗО «Ольха»
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