Вода в реке Тобол под Курганом снизилась на 14 см

Уровень воды в реке Тобол в Курганской области снизился на 14 сантиметров. Об этом сообщили в администрации города.

По данным на 6:00 по мск, уровень воды составляет 906 сантиметров. Уточняется, что в понедельник, 22 апреля он составлял 986 см, 23 апреля он снизился до 966 см, 24-го числа показатель составил 945 см, а 25-го произошло снижение до 920, передает РИА Новости.

Напомним, что критическая отметка на реке Тобол под Курганом составляет 850 сантиметров. В связи с ее превышением, в регионе введен режим ЧС областного масштаба.

Ранее сообщалось, что река Ишим в Тюменской области поднялась за сутки на 202 см.