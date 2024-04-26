МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вода в реке Тобол под Курганом снизилась на 14 см

По данным администрации города, уровень воды в настоящее время составляет 906 см.
Глеб Владовский 2024-04-26 06:47:56
© Фото: Кирилл Зыков РИА Новости

Уровень воды в реке Тобол в Курганской области снизился на 14 сантиметров. Об этом сообщили в администрации города.

По данным на 6:00 по мск, уровень воды составляет 906 сантиметров. Уточняется, что в понедельник, 22 апреля он составлял 986 см, 23 апреля он снизился до 966 см, 24-го числа показатель составил 945 см, а 25-го произошло снижение до 920, передает РИА Новости.

Напомним, что критическая отметка на реке Тобол под Курганом составляет 850 сантиметров. В связи с ее превышением, в регионе введен режим ЧС областного масштаба.

Ранее сообщалось, что река Ишим в Тюменской области поднялась за сутки на 202 см.

#в стране и мире #курганская область #Паводки #уровень воды #река тобол
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049