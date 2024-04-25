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Река Ишим в Тюменской области поднялась за сутки на 202 см

В результате паводков, семь участков автодороги регионального значения оказались подтоплены.
Глеб Владовский 2024-04-25 07:50:40
© Фото: Александр Моор, Телеграм

Уровень воды в реке Ишим в Абатском районе Тюменской области за прошедшие сутки поднялся на 202 сантиметра, следует из сообщения региональной администрации.

«Уровень воды р.Ишим на 25.04.2024 - 1121 см (+202) за сутки», - говорится в заявлении.

Уточняется, что вода из Ишима вышла на пойму, в следствие чего семь участков автодороги регионального значения оказались подтоплены.

Кроме того, в районе населенного пункта Ощепково оказался подтоплен и низководный мост, в результате нет сообщения с тремя населенными пунктами.

Также сообщается о подтоплении 11 придомовых территорий в Абатском районе.

Напомним, что 24 апреля вода в реке Ишим находилась на отметке в 1056 сантиметров.

#в стране и мире #Тюменская область #Паводки #река ишим #абатский район
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