Река Ишим в Тюменской области поднялась за сутки на 202 см

Уровень воды в реке Ишим в Абатском районе Тюменской области за прошедшие сутки поднялся на 202 сантиметра, следует из сообщения региональной администрации.
«Уровень воды р.Ишим на 25.04.2024 - 1121 см (+202) за сутки», - говорится в заявлении.
Уточняется, что вода из Ишима вышла на пойму, в следствие чего семь участков автодороги регионального значения оказались подтоплены.
Кроме того, в районе населенного пункта Ощепково оказался подтоплен и низководный мост, в результате нет сообщения с тремя населенными пунктами.
Также сообщается о подтоплении 11 придомовых территорий в Абатском районе.
Напомним, что 24 апреля вода в реке Ишим находилась на отметке в 1056 сантиметров.
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