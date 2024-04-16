Первый боевой ледокол «Иван Папанин» начали готовить к испытаниям

Экипаж новейшего боевого ледокола «Иван Папанин» готов к заселению на борт. Съемочной группе «Звезды» предоставилась уникальная возможность впервые подняться на этот ледокол вместе с моряками.

Матросская каюта рассчитана на размещение четырех человек - с отдельным санузлом. «Кубриком» это комфортное помещение точно не назовешь. Старший матрос Дмитрий Шувалов сразу же ставит на полку фотокарточку жены.

«Первым делом, самое главное - всегда с собой, заселился в каюту, достал и поставил», - признался электрик электронавигационной группы «Ивана Папанина» Шувалов.

Свой спортзал, сауна и даже бассейн - на корабле созданы все условия для комфортной службы.

Экипаж - 60 человек - набран из опытных моряков Северного флота. Командир Кирилл Ткаченко раньше служил на противолодочных кораблях, был в четырех арктических походах, но теперь ему придется первым вести корабли через полярные льды.

«Иван Папанин», названный в честь знаменитого советского полярника, - первый боевой ледокол для ВМФ России, построенный на Адмиралтейских верфях Санкт-Петербурга. Главное его предназначение - охрана не только границ, но и ресурсов нашей страны в арктической зоне. Причем при необходимости он может нести на себе и ударное ракетное вооружение, помимо уже привычных зенитных и артиллерийских комплексов.

Главная задача экипажа - проверить и подготовить все системы к ходовым испытаниям. Чтобы все работало как надо.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.