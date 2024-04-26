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Фон дер Ляйен предстанет перед судом за махинации при закупке вакцин

Политологи считают, что Урсула фон дер Ляйен все же имеет большие шансы победить на выборах председателя Еврокомиссии, несмотря на недоверие некоторых европейских чиновников.
Александр Орлов Игнат Далакян 2024-04-26 22:44:48
© Фото: IMAGO www.imago-images.de Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Коррупция, незаконное получение процентов при покупке вакцин и уничтожение административных документов. Это список обвинений, предъявляемых главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Ее и руководителя компании Pfizer ждут в суде Льежа 17 мая. Это первый иск, который дошел до рассмотрения, отмечают инициаторы расследования.

Переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на второй срок в качестве главы Еврокомиссии уже не выглядит, как аксиома. Несмотря на то, что еще в марте Европейская народная партия выдвинула ее своим кандидатом, а большая часть депутатов Европарламента выступает «За» фон дер Ляйен, потеря 4-х миллиардов евро из казны Евросоюза на закупке вакцины Pfizer подмочила репутацию.

«Отношение к ней, как к сильному лидеру без сомнений. То, что она бывший министр обороны ФРГ, да, конечно. Это ее плюс. То, что за ней стоит Америка и Америка ее поддерживает - это без сомнения плюс. Но коррупционные схемы и ущерб, который в результате ее деятельности европейские финансы получают, там 4 миллиарда евро из покупок вот этого файзеровского препарата - это конечно негатив», - рассказал директор института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.

Уничтожение административных документов, коррупция и незаконное получение процентов при покупке вакцин для Евросоюза на сумму свыше 35 миллиардов евро в 2021-м году. Такие обвинения выдвинули Урсуле фон дер Ляйен и руководителю Pfizer Альберу Бурла с которым она обсуждала сделку в текстовой переписке. Выяснилось, что 215 миллионов доз препарата остались невостребованными и были утилизированы. При этом, ЕС по условиям контракта продолжит закупать у Pfizer вакцины до 2027 года. На 17 мая запланировано заседание суда первой инстанции города Льежа. Однако, даже несмотря на расследование в отношении главы еврокомиссии, открытые разговоры на эту тему подвергаются жесткой цензуре, что и произошло в парламенте ЕС. Кристин Андерсон осмелилась открыто обвинить председателя Еврокомиссии.

«Это плохо, что председатель Комиссии коррумпирована. Но парламент, который покрывает эту коррупцию, не менее коррумпирован», - заявила депутат Европараламента от партии «Альтернатива для Германии» Кристин Андерсон.

Позже Кристин Андерсон прокомментировала этот скандал.

«Со мной такого раньше никогда не было. Я сказала, что Урсула фон дер Ляйен - коррумпирована. У меня были для этого все основания. А Роберта Метсола в этот момент просто отключила мой микрофон. Это демонстрирует их приоритеты. Это возмутительно - отключать чей-то микрофон только потому, что вам не нравится то, что вы слышите», - сказала она.

Теперь европейские СМИ гадают, кто может заменить фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии. Издание Politico составило свой топ кандидатов, наиболее перспективными из которых видит премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича и комиссара Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона. А вот Bloomberg пишет, что Макрон готовит почву для возвышения бывшего председателя Совета министров Италии Марио Драги.

Выборы председателя Еврокомиссии пройдут с 6 по 9 июня. Политологи считают, что даже несмотря на недоверие со стороны некоторых европейских чиновников Урсула фон дер Ляйен все еще имеет большие шансы остаться на второй срок. Что касается Pfizer - Европейские прокуроры уже приступили к расследованию дела. К нему присоединились Венгрия и Польша, но последняя отозвала претензию после прихода к власти правительства премьер-министра Дональда Туска. Заседание суда в Льеже вероятнее всего пройдёт без личного присутствия фон дер Ляйен и Бурлы. Но по мнению политологов даже то, что хотя бы один иск о коррупции в Евросоюзе дошел до реализации, уже можно считать результатом.

Ранее о желании ухода Урсулы фон дер Ляйен с поста главы ЕК заявляли в Венгрии. По мнению министра иностранных дел республики Петера Сийярто, такое решение спасет Евросоюз от решений, которые усугубят ситуацию в Европе.

#в стране и мире #Урсула фон дер Ляйен #Еврокомиссия #суд
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