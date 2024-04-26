Фон дер Ляйен предстанет перед судом за махинации при закупке вакцин

Коррупция, незаконное получение процентов при покупке вакцин и уничтожение административных документов. Это список обвинений, предъявляемых главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Ее и руководителя компании Pfizer ждут в суде Льежа 17 мая. Это первый иск, который дошел до рассмотрения, отмечают инициаторы расследования.

Переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на второй срок в качестве главы Еврокомиссии уже не выглядит, как аксиома. Несмотря на то, что еще в марте Европейская народная партия выдвинула ее своим кандидатом, а большая часть депутатов Европарламента выступает «За» фон дер Ляйен, потеря 4-х миллиардов евро из казны Евросоюза на закупке вакцины Pfizer подмочила репутацию.

«Отношение к ней, как к сильному лидеру без сомнений. То, что она бывший министр обороны ФРГ, да, конечно. Это ее плюс. То, что за ней стоит Америка и Америка ее поддерживает - это без сомнения плюс. Но коррупционные схемы и ущерб, который в результате ее деятельности европейские финансы получают, там 4 миллиарда евро из покупок вот этого файзеровского препарата - это конечно негатив», - рассказал директор института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.

Уничтожение административных документов, коррупция и незаконное получение процентов при покупке вакцин для Евросоюза на сумму свыше 35 миллиардов евро в 2021-м году. Такие обвинения выдвинули Урсуле фон дер Ляйен и руководителю Pfizer Альберу Бурла с которым она обсуждала сделку в текстовой переписке. Выяснилось, что 215 миллионов доз препарата остались невостребованными и были утилизированы. При этом, ЕС по условиям контракта продолжит закупать у Pfizer вакцины до 2027 года. На 17 мая запланировано заседание суда первой инстанции города Льежа. Однако, даже несмотря на расследование в отношении главы еврокомиссии, открытые разговоры на эту тему подвергаются жесткой цензуре, что и произошло в парламенте ЕС. Кристин Андерсон осмелилась открыто обвинить председателя Еврокомиссии.

«Это плохо, что председатель Комиссии коррумпирована. Но парламент, который покрывает эту коррупцию, не менее коррумпирован», - заявила депутат Европараламента от партии «Альтернатива для Германии» Кристин Андерсон.

Позже Кристин Андерсон прокомментировала этот скандал.

«Со мной такого раньше никогда не было. Я сказала, что Урсула фон дер Ляйен - коррумпирована. У меня были для этого все основания. А Роберта Метсола в этот момент просто отключила мой микрофон. Это демонстрирует их приоритеты. Это возмутительно - отключать чей-то микрофон только потому, что вам не нравится то, что вы слышите», - сказала она.

Теперь европейские СМИ гадают, кто может заменить фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии. Издание Politico составило свой топ кандидатов, наиболее перспективными из которых видит премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича и комиссара Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона. А вот Bloomberg пишет, что Макрон готовит почву для возвышения бывшего председателя Совета министров Италии Марио Драги.

Выборы председателя Еврокомиссии пройдут с 6 по 9 июня. Политологи считают, что даже несмотря на недоверие со стороны некоторых европейских чиновников Урсула фон дер Ляйен все еще имеет большие шансы остаться на второй срок. Что касается Pfizer - Европейские прокуроры уже приступили к расследованию дела. К нему присоединились Венгрия и Польша, но последняя отозвала претензию после прихода к власти правительства премьер-министра Дональда Туска. Заседание суда в Льеже вероятнее всего пройдёт без личного присутствия фон дер Ляйен и Бурлы. Но по мнению политологов даже то, что хотя бы один иск о коррупции в Евросоюзе дошел до реализации, уже можно считать результатом.

Ранее о желании ухода Урсулы фон дер Ляйен с поста главы ЕК заявляли в Венгрии. По мнению министра иностранных дел республики Петера Сийярто, такое решение спасет Евросоюз от решений, которые усугубят ситуацию в Европе.