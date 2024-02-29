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В Венгрии заявили, что желают ухода Урсулы фон дер Ляйен с поста главы ЕК

По мнению министра иностранных дел республики, такое решение спасет Евросоюз от решений, которые усугубят ситуацию в Европе.
Глеб Владовский 2024-02-29 18:13:01
© Фото: Pool Nicolas Maeterlinck, Keystone Press Agency, Globallookpress

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт предпочел бы, чтобы Урсула фон дер Ляйен покинула пост главы Еврокомиссии, передает Life.ru.

По мнению главы венгерского внешнеполитического ведомства, дальнейшее ее пребывание на должности может привести лишь к ухудшению ситуации в Европе.

«Поскольку безопасность и экономические показатели ЕС только ухудшились, было бы хорошо, если бы уже вскоре после окончания срока действия ее мандата она больше не делала никаких заявлений и не принимала никаких решений о ситуации в Европе, ни в области внешней политики, ни в области экономики или безопасности», - заявил Сийярто.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал отстранить фон дер Ляйен за ее антироссийские высказывания.

#в стране и мире #ЕС #евросоюз #Урсула фон дер Ляйен #Еврокомиссия #Петер Сийярто #отставка
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