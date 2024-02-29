В Венгрии заявили, что желают ухода Урсулы фон дер Ляйен с поста главы ЕК

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт предпочел бы, чтобы Урсула фон дер Ляйен покинула пост главы Еврокомиссии, передает Life.ru.

По мнению главы венгерского внешнеполитического ведомства, дальнейшее ее пребывание на должности может привести лишь к ухудшению ситуации в Европе.

«Поскольку безопасность и экономические показатели ЕС только ухудшились, было бы хорошо, если бы уже вскоре после окончания срока действия ее мандата она больше не делала никаких заявлений и не принимала никаких решений о ситуации в Европе, ни в области внешней политики, ни в области экономики или безопасности», - заявил Сийярто.