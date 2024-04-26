Путин поручил назначить ответственных за развитие семейной политики

Владимир Путин выступил на Совете законодателей в Санкт-Петербурге перед сенаторами и депутатами. В числе наиболее важных вопросов президент назвал поддержку участников СВО и членов их семей, а также заявил о необходимости ставить во главу угла задачу народосбережения, благополучия российских семей и укрепления суверенитета России.

В амфитеатре Думского зала 118 лет назад проходили первые заседания Государственной Думы, поэтому его называют «колыбелью российского парламентаризма». Традиционно раз в год Владимир Путин проводит там встречу с представителями верхней и нижней палат российского парламента.

Глава государства выразил уверенность, что участники программы «Время героев», набранные из ветеранов СВО, достойно проявят себя при работе в органах власти.Путин отметил важность благополучия российских семей и укрепления суверенитета России, а также добавил, что очень многое зависит от региональных и местных органов власти, от их включенности в общую работу и понимания проблем и возможностей страны, потенциала каждого субъекта Федерации.

Совет Законодателей уже работает над рекомендациями по содержанию и финансированию национальных проектов, причем внимание уделяется и конкретным мерам. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо сделать все возможное для начала «демографической весны» и начать с производства отечественного детского питания взамен дорогого импортного.

Демографический вопрос и поддержка материнства — одни из главных приоритетов развития страны в ближайшие годы. На Совете законодателей сегодня решили, что необходимо назначить конкретных ответственных за развитие семейной политики.

Устранять пробелы и реализовывать поручения Президента предстоит новому составу Правительства, который будет сформирован в ближайшее время.