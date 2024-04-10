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Лондон направил в Румынию истребители для слежки за авиацией РФ

Шесть Eurofighter Typhoon будут базироваться на авиабазе «Михаил Когэлничану» под городом Констанца.
Глеб Владовский 2024-04-10 07:59:37
© Фото: Lisa Harding, Keystone Press Agency, Globallookpress

Великобритания перебросила в Румынию шесть истребителей Eurofighter Typhoon для ведения слежки за самолетами ВКС России, следует из заявления Королевских ВВС.

Сообщается, что более 200 британских военнослужащих будут находиться на авиабазе «Михаил Когэлничану» для обслуживания авиагруппы, которая должна будет находиться в постоянной готовности.

«Личный состав, задействованный в миссии, будет находиться в готовности в любой момент начать перехват российских самолетов, приближающихся к воздушному пространству НАТО, по сигналу быстрой реакции (Quick Reaction Alert, QRA)», - цитирует заявление ведомства Life.ru.

Ранее сообщалось, что в районе прибрежного города Констанца стартовали военно-морские учения НАТО Sea Shield 2024.

#НАТО #Румыния #Eurofighter Typhoon #Королевские ВВС
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