Лондон направил в Румынию истребители для слежки за авиацией РФ

Великобритания перебросила в Румынию шесть истребителей Eurofighter Typhoon для ведения слежки за самолетами ВКС России, следует из заявления Королевских ВВС.

Сообщается, что более 200 британских военнослужащих будут находиться на авиабазе «Михаил Когэлничану» для обслуживания авиагруппы, которая должна будет находиться в постоянной готовности.

«Личный состав, задействованный в миссии, будет находиться в готовности в любой момент начать перехват российских самолетов, приближающихся к воздушному пространству НАТО, по сигналу быстрой реакции (Quick Reaction Alert, QRA)», - цитирует заявление ведомства Life.ru.

Ранее сообщалось, что в районе прибрежного города Констанца стартовали военно-морские учения НАТО Sea Shield 2024.