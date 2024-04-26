Военный эксперт Подберезкин объяснил, кого ищут США для вербовки в РФ

Соединенные Штаты Америки ищут операторов БПЛА для работы на украинские войска. Об этом Радио Sputnik рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин.

Некая американская медиакомпания опубликовала вакансию с поиском операторов, у которых есть опыт боевых действий, для неких задач в России. Одни из требований - владение приборами ночного видения, знание английского и русского, а также умение передвигаться в бронежилете. Обещанная зарплата 700 долларов и покрытие всех расходов, сообщает РИА Новости.

Военный эксперт заявил, что Вашингтон ищет людей для американской ЧВК, чтобы они управляли беспилотниками ВСУ. По его словам, Запад компенсирует нехватку снарядов и отсутствие ATACMS поставкой дронов, потому что они дешевые и могут производиться в любых частях мира.

По мнению Подберезкина, для эффективности работы БПЛА нужны обученные операторы, которых не хватает Украине. Он добавил, что Западом создана «дроновая коалиция», которую опекает Великобритания, и что она и занимается вербовкой людей для ЧВК.

Ранее в США начали вербовку наркодилеров из Мексики и Колумбии для помощи ВСУ.