Таджикистан обеспокоился трудностями въезда граждан в Россию

В Таджикистане взволнованы трудностями, с которыми сталкиваются граждане страны при пересечении государственной границы с Россией. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на сотрудника департамента информации Министерства иностранных дел Таджикистана.

Заместитель главы МИД Таджикистана Содиком Имоми во время встречи с послом России в Душанбе Семеном Григорьевым довел до его сведения проблемы пересечения границы гражданами. Они начались несколько недель назад и вызывают беспокойство у ведомства.

По словам представителя департамента, в ходе беседы также поднимались вопросы последующего укрепления и расширения взаимодействия стран в различных направлениях.

Ранее Семен Григорьев назвал одной из целей террористического акта в «Крокусе» внесение раздора в отношения между Россией и Таджикистаном.