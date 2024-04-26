МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Таджикистан обеспокоился трудностями въезда граждан в Россию

Проблему довели до сведения посла России в Душанбе Семена Григорьева.
Мария Зайцева 2024-04-26 17:59:03
© Фото: Андрей Стенин, РИА Новости

В Таджикистане взволнованы трудностями, с которыми сталкиваются граждане страны при пересечении государственной границы с Россией. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на сотрудника департамента информации Министерства иностранных дел Таджикистана.

Заместитель главы МИД Таджикистана Содиком Имоми во время встречи с послом России в Душанбе Семеном Григорьевым довел до его сведения проблемы пересечения границы гражданами. Они начались несколько недель назад и вызывают беспокойство у ведомства.

По словам представителя департамента, в ходе беседы также поднимались вопросы последующего укрепления и расширения взаимодействия стран в различных направлениях.

Ранее Семен Григорьев назвал одной из целей террористического акта в «Крокусе» внесение раздора в отношения между Россией и Таджикистаном.

#в стране и мире #таджикистан #Посол России #Замглавы МИД #Пересечение границы
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049