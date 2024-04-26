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Набиуллина допустила повышение ключевой ставки

В Банке России отметили, что базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки во втором полугодии.
Игнат Далакян 2024-04-26 16:30:49
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не исключает повышения ключевой ставки, если процесс дезинфляции остановится. Однако Банк России не считает такой сценарий базовым.

По словам главы ЦБ России, хотя регулятор не исключает сохранение ключевой ставки в 16% до конца года, базовый сценарий предполагает ее снижение во втором полугодии. Набиуллина подчеркнула, что Банк России готов удерживать ставку на высоких уровнях столько, сколько необходимо для возвращения инфляции к целевым 4%.

«В этом случае накопленного повышения ключевой ставки будет достаточно, чтобы вернуть инфляцию к уровням, близким к цели, уже к концу этого года», - сказала глава регулятора на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

Набиуллина отметила, что конкретные действия будут зависеть от скорости замедления текущего роста цен.

«При слишком медленной дезинфляции не исключаем сохранения текущей ключевой ставки до конца года», - сказала она.

Ранее совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. В сообщении Центробанка говорится, что на данный момент инфляционное давление в стране ослабло, но осталось высоким.

#в стране и мире #Банк России #Эльвира Набиуллина #Ключевая ставка #Центробанк
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