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В России стартовал Диктант Победы

Кроме России, Диктант Победы стартовал в 60 странах мира. Это самое масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны.
2024-04-26 13:45:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня во всех российских регионах и еще в 60 странах мира стартует Диктант Победы - самое масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны.

Ожидается, что в нем примут участие около двух миллионов человек. Главная площадка исторической акции развернулась в столичном Музее Победы на Поклонной горе.

Здесь прошла традиционная церемония гашения почтовой марки. Также к участникам обратился председатель Российского исторического общества и глава нашей внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Главная задача этой акции - сохранить связь поколений, защитить правду о Великой Отечественной войне, о решающей роли Красной армии и Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии», - заявил Нарышкин.

В этом году вопросы диктанта посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады, выходу Красной армии на границу Советского Союза и другим темам.

Задания переведены на несколько языков, включая китайский, английский, испанский, французский и сербский. Главный приз конкурса - участие в Параде Победы на Красной площади.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#в стране и мире #Великая Отечественная война #тестирование #диктант победы
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