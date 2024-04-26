В России стартовал Диктант Победы

Сегодня во всех российских регионах и еще в 60 странах мира стартует Диктант Победы - самое масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны.
Ожидается, что в нем примут участие около двух миллионов человек. Главная площадка исторической акции развернулась в столичном Музее Победы на Поклонной горе.
Здесь прошла традиционная церемония гашения почтовой марки. Также к участникам обратился председатель Российского исторического общества и глава нашей внешней разведки Сергей Нарышкин.
«Главная задача этой акции - сохранить связь поколений, защитить правду о Великой Отечественной войне, о решающей роли Красной армии и Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии», - заявил Нарышкин.
В этом году вопросы диктанта посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады, выходу Красной армии на границу Советского Союза и другим темам.
Задания переведены на несколько языков, включая китайский, английский, испанский, французский и сербский. Главный приз конкурса - участие в Параде Победы на Красной площади.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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