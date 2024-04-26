В России стартовал Диктант Победы

Сегодня во всех российских регионах и еще в 60 странах мира стартует Диктант Победы - самое масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны.

Ожидается, что в нем примут участие около двух миллионов человек. Главная площадка исторической акции развернулась в столичном Музее Победы на Поклонной горе.

Здесь прошла традиционная церемония гашения почтовой марки. Также к участникам обратился председатель Российского исторического общества и глава нашей внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Главная задача этой акции - сохранить связь поколений, защитить правду о Великой Отечественной войне, о решающей роли Красной армии и Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии», - заявил Нарышкин.

В этом году вопросы диктанта посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады, выходу Красной армии на границу Советского Союза и другим темам.

Задания переведены на несколько языков, включая китайский, английский, испанский, французский и сербский. Главный приз конкурса - участие в Параде Победы на Красной площади.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.