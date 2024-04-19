Солдат ВСУ рассказал, как помахал руками дрону, чтобы сдаться и выжить

Российский дрон сопроводил сдающегося украинского военнослужащего Виталия Федорчука до позиций ВС РФ, где его и приняли наши бойцы. Об этом пленный сообщил представителям Минобороны России.

Украинец рассказал, что командование ежедневно посылало людей на одну из позиций, однако мало кто до нее добирался. Дошла очередь и до Федорчука. Его отправили в составе группы из трех человек. Украинцев забросали гранатами с дронов, выжил только Виталий, товарищи погибли.

«У меня шансов не оставалось, я просто банально помахал руками в дрон, чтобы хотя бы попасть в плен и выжить. Меня сопроводил дрон до русских позиций, и там меня приняли», - поделился он.

Федорчук не ожидал такого достойного отношения к пленным со стороны российских военных. Пленный призвал соотечественников прятаться от мобилизации, посоветовал избегать участия в бессмысленных боевых действиях.

Мужчина рассказал, что представители военкомата применили к нему физическую силу во время мобилизации. Его заперли в комнате, где находились еще три человека, и держали там четверо суток. По словам Федорчука, в рядах ВСУ воюют 70-летние старики. Возраст никого не интересует, в украинскую армию берут всех подряд из-за больших потерь, констатировал пленный.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.