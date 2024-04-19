МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Солдат ВСУ рассказал, как помахал руками дрону, чтобы сдаться и выжить

Российский оператор БПЛА довел сдавшегося украинца до позиций ВС РФ.
2024-04-19 11:07:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российский дрон сопроводил сдающегося украинского военнослужащего Виталия Федорчука до позиций ВС РФ, где его и приняли наши бойцы. Об этом пленный сообщил представителям Минобороны России.

Украинец рассказал, что командование ежедневно посылало людей на одну из позиций, однако мало кто до нее добирался. Дошла очередь и до Федорчука. Его отправили в составе группы из трех человек. Украинцев забросали гранатами с дронов, выжил только Виталий, товарищи погибли.

«У меня шансов не оставалось, я просто банально помахал руками в дрон, чтобы хотя бы попасть в плен и выжить. Меня сопроводил дрон до русских позиций, и там меня приняли», - поделился он.

Федорчук не ожидал такого достойного отношения к пленным со стороны российских военных. Пленный призвал соотечественников прятаться от мобилизации, посоветовал избегать участия в бессмысленных боевых действиях.

Мужчина рассказал, что представители военкомата применили к нему физическую силу во время мобилизации. Его заперли в комнате, где находились еще три человека, и держали там четверо суток. По словам Федорчука, в рядах ВСУ воюют 70-летние старики. Возраст никого не интересует, в украинскую армию берут всех подряд из-за больших потерь, констатировал пленный.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #пленный #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
6
КРЭТ. Часть 2
7
КРЭТ. Часть 1
8
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
9
Спецназ Кубы
10
Новая колесная артиллерия. Часть 2. «Флокс»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240418.1002