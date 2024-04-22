Песков заявил об отсутствии подвижек в возможности диалога с Украиной

Изменений в вероятности переговоров Киева и Москвы нет. Об этом завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

По словам политика, Киев де-юре не принимает возможность любых переговоров Россией,и в этом нет изменений.

Песков сообщил, что мирной инициативы не было и был только факт о готовности России к мирному решению проблемы на Украине. Он дополнил, что это констатация и так известной позиции главы государства.

12 апреля Песков также заявил, что Москва не чувствует готовности Киева к переговорам и напомнил про действующий запрет Зеленского о переговорах с Кремлем.