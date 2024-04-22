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Песков заявил об отсутствии подвижек в возможности диалога с Украиной

Мирной инициативы не было, только констатация факта о готовности России к мирному решению.
Мария Зайцева 2024-04-22 19:17:13
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Изменений в вероятности переговоров Киева и Москвы нет. Об этом завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

По словам политика, Киев де-юре не принимает возможность любых переговоров Россией,и в этом нет изменений.

Песков сообщил, что мирной инициативы не было и был только факт о готовности России к мирному решению проблемы на Украине. Он дополнил, что это констатация и так известной позиции главы государства.

12 апреля Песков также заявил, что Москва не чувствует готовности Киева к переговорам и напомнил про действующий запрет Зеленского о переговорах с Кремлем.

#в стране и мире #Украина #Песков #переговоры
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