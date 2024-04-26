Волонтерам из башкирской деревни вручили ведомственные медали

Медалями Минобороны «За помощь и милосердие» награждены жители целой башкирской деревни.

Особую награду за благотворительность, которую приказом Сергея Шойгу утвердили в прошлом году, вручили волонтерам из Нижнехозятово. Не первый месяц они отправляют свои посылки в зону СВО.

Идея передать нашим военнослужащим частичку домашнего тепла пришла участницам фольклорной группы «Фатима». Затем присоединились и остальные.

Теперь они вместе собирают - для земляков и не только - теплые вещи, пишут письма с добрыми пожеланиями, даже готовят лапшу и бешбармак. Их труды высоко оценили в Минобороны. Медали жители деревни получили из рук офицеров ВКС России.

Поддержать участников специальной военной операции может каждый. Минобороны России запустило канал «Добро-Информ», где делится историями простых россиян и организаций, откликнувшихся на призыв оказаться в ряду тех, кому небезразлично, что происходит на передовой. Подробную информацию можно найти на сайте министерства, а также в Telegram-канале. Адрес электронной почты: Dobro@mil.ru. Единый телефонный номер для связи: 117.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.