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Bloomberg: советники Трампа обсуждают санкции за отказ от доллара

Варианты включают экспортный контроль, обвинения в манипулировании валютой и тарифы.
Глеб Владовский 2024-04-26 12:23:01
© Фото: IMAGO,hoo-me.com,MediaPunch, Maksim Konstantinov, Globallookpress

Экономические советники экс-президента США Дональда Трампа обсуждают возможность введения санкций в отношении стран, отказавшихся от использования доллара, передает издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Сообщается, что меры противодействия рассматриваются как для противников, так и для союзных государств, ищущих способ вести двустороннюю торговлю, используя отличную от доллара валюту.

В качестве мер наказания могут принять введение тарифов, экспортный контроль, а также обвинения в манипулировании валютой.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал не допустить отказа от доллара другими странами в случае его переизбрания.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #отказ от доллара
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