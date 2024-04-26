Bloomberg: советники Трампа обсуждают санкции за отказ от доллара

Экономические советники экс-президента США Дональда Трампа обсуждают возможность введения санкций в отношении стран, отказавшихся от использования доллара, передает издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Сообщается, что меры противодействия рассматриваются как для противников, так и для союзных государств, ищущих способ вести двустороннюю торговлю, используя отличную от доллара валюту.

В качестве мер наказания могут принять введение тарифов, экспортный контроль, а также обвинения в манипулировании валютой.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал не допустить отказа от доллара другими странами в случае его переизбрания.