Трамп заявил, что не позволит другим странам отказаться от доллара

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC заявил, что в случае переизбрания не допустит, чтобы другие государства отказывались от доллара.

По словам политика, многие государства стараются идти по пути дедолларизации.

«Если мы потеряем этот стандарт, это будет как проигрыш революционной войны. Это будет удар по нашей стране, как проигрыш войны», - подчеркнул Трамп.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что БРИКС стремится к созданию независимой от доллара платежной системы, в которой будут задействованы альтернативные валюты.