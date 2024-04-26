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Шойгу призвал ШОС сплотиться против провокации извне цветных революций

Сергей Шойгу отметил, что необходимо обеспечить оптимальный учет национальных интересов каждого государства-члена.
2024-04-26 11:37:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что ШОС необходимо сплотиться против попыток спровоцировать извне цветные революции. 

«Необходимо обеспечить устойчивость организации к попыткам подрыва ее сплоченности, провоцированию извне цветных революций и кризисов в государствах-членах», - заявил Шойгу в ходе совещания министров обороны стран-участниц ШОС. 

Сергей Шойгу подчеркнул необходимость противостояния попыткам недругов разрушить многолетние связи, сложившиеся между странами ШОС. 

По его словам, логичным представляется поступательное объединение потенциала ШОС с возможностями других международных структур в Евразии, которые работают в области безопасности. Министр уточнил, что особый упор необходимо делать на развитие контактов по военной области между ШОС и ОДКБ. 

Также министр обороны России подчеркнул, что военное сотрудничество с КНР поддерживает стабильность в мире.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#в стране и мире #Сергей Шойгу #«цветные революции» #шос #сплочение
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