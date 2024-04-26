Шойгу призвал ШОС сплотиться против провокации извне цветных революций

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что ШОС необходимо сплотиться против попыток спровоцировать извне цветные революции.

«Необходимо обеспечить устойчивость организации к попыткам подрыва ее сплоченности, провоцированию извне цветных революций и кризисов в государствах-членах», - заявил Шойгу в ходе совещания министров обороны стран-участниц ШОС.

Сергей Шойгу подчеркнул необходимость противостояния попыткам недругов разрушить многолетние связи, сложившиеся между странами ШОС.

По его словам, логичным представляется поступательное объединение потенциала ШОС с возможностями других международных структур в Евразии, которые работают в области безопасности. Министр уточнил, что особый упор необходимо делать на развитие контактов по военной области между ШОС и ОДКБ.

Также министр обороны России подчеркнул, что военное сотрудничество с КНР поддерживает стабильность в мире.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.