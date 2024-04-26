Ксения Шойгу заявила о подготовке помощи для детдомов новых регионов

Фонд гуманитарных инициатив «Орион» обсуждает вопрос оказания поддержки детских домов и интернатов в новых регионах РФ. Волонтеры начнут работу в каждом регионе - по одному воспитательному учреждению. Об этом заявила глава Попечительского совета фонда Ксения Шойгу.

«Сейчас обсуждаем решение на постоянной основе оказывать поддержку детским домам и интернатам во всех четырех новых республиках. Пока начнем с одного воспитательного заведения в каждом регионе», - рассказал Шойгу в интервью газете «Коммерсантъ».

Организация в этом году также будет поддерживать юных спортсменов из Донбасса. Планируется проведение футбольного турнира, в которому примут участие юношеская сборная команда Луганской и Донецкой народных республик, и ведущие футбольные клубы России. В новых регионах также будут проводиться спортивные мероприятия - в прошлом году фонд при поддержке спортивной организации «Лига Героев» организовал легкоатлетические забеги в Шахтерске и Краснодоне.

«Также мы получили несколько запросов на помощь с временным размещением от жителей Белгородской области, оказавшихся в непростой ситуации. Сейчас прорабатываем этот вопрос», - отметила Ксения Шойгу.

Глава совета фонда подчеркнула, что приоритетными направления для организации останется медицина. Волонтеры продолжат работу по поддержке медицинских учреждений, поставке медицинского оборудования и обеспечения пострадавших жителей протезами. В феврале 2024 года фонд организовал акцию по сбору донорской крови - в мероприятии приняли участие актер Иван Охлобыстин и гроссмейстер Сергей Карякин.