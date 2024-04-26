МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ксения Шойгу заявила о подготовке помощи для детдомов новых регионов

Волонтеры также помогут юным спортсменам Донбасса и организуют для них ряд мероприятий.
Алексей Курильченко 2024-04-26 11:02:15
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»

Фонд гуманитарных инициатив «Орион» обсуждает вопрос оказания поддержки детских домов и интернатов в новых регионах РФ. Волонтеры начнут работу в каждом регионе - по одному воспитательному учреждению. Об этом заявила глава Попечительского совета фонда Ксения Шойгу.

«Сейчас обсуждаем решение на постоянной основе оказывать поддержку детским домам и интернатам во всех четырех новых республиках. Пока начнем с одного воспитательного заведения в каждом регионе», - рассказал Шойгу в интервью газете «Коммерсантъ».

Организация в этом году также будет поддерживать юных спортсменов из Донбасса. Планируется проведение футбольного турнира, в которому примут участие юношеская сборная команда Луганской и Донецкой народных республик, и ведущие футбольные клубы России. В новых регионах также будут проводиться спортивные мероприятия - в прошлом году фонд при поддержке спортивной организации «Лига Героев» организовал легкоатлетические забеги в Шахтерске и Краснодоне.

«Также мы получили несколько запросов на помощь с временным размещением от жителей Белгородской области, оказавшихся в непростой ситуации. Сейчас прорабатываем этот вопрос», - отметила Ксения Шойгу.

Глава совета фонда подчеркнула, что приоритетными направления для организации останется медицина. Волонтеры продолжат работу по поддержке медицинских учреждений, поставке медицинского оборудования и обеспечения пострадавших жителей протезами. В феврале 2024 года фонд организовал акцию по сбору донорской крови - в мероприятии приняли участие актер Иван Охлобыстин и гроссмейстер Сергей Карякин.

#интернат #волонтеры #ксения шойгу #детский дом #фонд «Орион»
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049