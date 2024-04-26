В Британии обновили план на случай смерти короля Карла III

План действий, носящий кодовое название «Менайский мост» подвергся новым корректировкам. Об этом сообщило интернет-издание Daily Beast.

По данным многочисленных источников агентства, власти королевства стали регулярно просматривать копии документа операции, состоящего из нескольких сотен страниц.

«Планы были вычищены от пыли и активно обновляются. Это не более чем то, чего можно было бы ожидать, учитывая, что у короля диагностировали рак. Но их распространение, безусловно, сфокусировало умы», - рассказал собеседник Daily Beast.

Издание подчеркнуло, что в британском обществе все чаще возникают разговоры о том, что действующий монарх страны может быть болен гораздо серьезнее, чем об этом говорят его помощники.

Напомним, что «Менайский мост» - это не первый план на случай смерти монарха королевства. Так, на случай Королевы Елизаветы II разработали операцию «Единорог», а также отдельный план «Лондонский мост», если она скончается, находясь в Шотландии.

Ранее сообщалось, что у Карла III диагностировали рак, при этом не уточняется какой именно.