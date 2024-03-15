Мантуров и Цаликов ознакомились с разработками технополиса «ЭРА» в Анапе

Первый замминистра обороны Руслан Цаликов, а также заместитель Председателя Правительства РФ – Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетили расположенный в Анапе военный инновационный технополис «Эра».

В технополисе прошла стратегическая сессия с представителями предприятий промышленности и исследовательских центров. В ее работе также участвовал замминистра обороны Павел Попов, президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников, члены коллегии ВПК.

Собравшиеся обсудили задачи, касающиеся развития информационно-телекоммуникационных систем в интересах ВС РФ. Также им продемонстрировали современную продукцию, созданную специалистами «Эры». Пришедшие ознакомились с экспозицией систем управления, связи и средствами обнаружения, выпускаемых на предприятиях отечественной оборонки.

Посетителям экспозиции показали перспективный пункт управления обнаружения различных объектов и ударных контуров. Также гости увидели модифицированные многофункциональные станции, которые могут отслеживать движущиеся наземные цели.

Предприятия промышленности, представившие наиболее перспективные военно-технические образцы в рамках стратсессии, имеют возможность получить статус участника ВИТ «ЭРА», а также в кооперации с учеными технополиса реализовывать совместные проекты в интересах Министерства обороны РФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.