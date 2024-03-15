МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мантуров и Цаликов ознакомились с разработками технополиса «ЭРА» в Анапе

В технополисе состоялась стратегическая сессия с предприятиями промышленности.
2024-03-15 16:49:01
© Фото: Минпромторг © Видео: Минпромторг

Первый замминистра обороны Руслан Цаликов, а также заместитель Председателя Правительства РФ – Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетили расположенный в Анапе военный инновационный технополис «Эра».

В технополисе прошла стратегическая сессия с представителями предприятий промышленности и исследовательских центров. В ее работе также участвовал замминистра обороны Павел Попов, президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников, члены коллегии ВПК.

Собравшиеся обсудили задачи, касающиеся развития информационно-телекоммуникационных систем в интересах ВС РФ. Также им продемонстрировали современную продукцию, созданную специалистами «Эры». Пришедшие ознакомились с экспозицией систем управления, связи и средствами обнаружения, выпускаемых на предприятиях отечественной оборонки.

Посетителям экспозиции показали перспективный пункт управления обнаружения различных объектов и ударных контуров. Также гости увидели модифицированные многофункциональные станции, которые могут отслеживать движущиеся наземные цели.

Предприятия промышленности, представившие наиболее перспективные военно-технические образцы в рамках стратсессии, имеют возможность получить статус участника ВИТ «ЭРА», а также в кооперации с учеными технополиса реализовывать совместные проекты в интересах Министерства обороны РФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ОПК #Эра #технополис
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
КРЭТ. Часть 2
2
КРЭТ. Часть 1
3
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
4
Спецназ Кубы
5
Новая колесная артиллерия. Часть 2. «Флокс»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 