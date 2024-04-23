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ФСБ задержала планировавшего теракт в Брянске

У сторонника украинских националистов силовики изъяли взрывчатку.
Алексей Курильченко 2024-04-23 11:50:22
© Фото: ФСБ РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали сторонника украинских националистов, который планировал теракт в Брянске. У задержанного изъяли самодельное взрывное устройство, которое он планировал использовать для диверсии.

Следствие установило, что задержанный является сторонником нацистской идеологии. По заданию запрещенной в России террористической организации он принял участие в подготовке к теракту.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Содействие террористической деятельности» и «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

 

#в стране и мире #Теракт #ФСБ РФ #Задержание #Брянск
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