ФСБ задержала планировавшего теракт в Брянске

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали сторонника украинских националистов, который планировал теракт в Брянске. У задержанного изъяли самодельное взрывное устройство, которое он планировал использовать для диверсии.

Следствие установило, что задержанный является сторонником нацистской идеологии. По заданию запрещенной в России террористической организации он принял участие в подготовке к теракту.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Содействие террористической деятельности» и «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.