Раскрыта уникальность нового российского препарата от болезни Бехтерева

Эффективность препарата в борьбе с ранее неизлечимой болезнью Бехтерева покажут клинические исследования и пять-семь лет терапии. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» ректор РНИМУ им. Н.И. Пирогова академик Сергей Лукьянов.

«Единичный случай не может быть клиническим доказательством эффективности. Конечно, ждем результаты клинических исследований. То, что человеку стало полегче в течение полугода-года, еще ничего не означает», - отметил он.

Сам препарат - это высокотехнологичная работа. По словам Лукьянова, это принципиально новое лекарство. Что же касается возможных побочных эффектов и аллергии, то беспокоиться не о чем, заверил специалист. К клиническим исследованиям подошли тщательно, чтобы как раз исключить негативные последствия. Так, на третью фазу исследований пригласили тысячу человек.

«Само по себе вещество, молекулы тела, не отличается по структуре от тех антител, которые уже более 20 лет используются на рынке - оно просто работает по-другому», - подчеркнул Лукьянов.

На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России завершаются клинические исследования первого в мире препарата, который способен остановить развитие ранее неизлечимой болезни Бехтерева. В феврале этого года в Министерство здравоохранения подали документы для регистрации этого препарата, который был разработан при участии ученых РНИМУ им. Н.И. Пирогова.