Синоптики ожидают теплую погоду с дождями в Москве в майские праздники

Синоптики прогнозируют теплую погоду в Москве в первые длинные майские выходные с 28 апреля до 1 мая. Ожидается до +15 градусов, но 30 апреля и в первый майский день вероятен дождь.

Небольшие осадки при теплой погоде сохранятся и в рабочие дни, 2 и 3 мая, согласно прогнозу Gismeteo.

С 4 по 6 мая также возможны кратковременные дожди, температура воздуха ожидается +14 градусов. В рабочие дни, 7 и 8 мая, потеплеет - в столице будет до 16 градусов тепла.

На День Победы, согласно сервису Gismeteo, прогнозируется солнечная погода и 18 градусов тепла. Такая же погода сохранится 10-12 мая, но есть вероятность, что пойдет небольшой дождь.

В предстоящие выходные в Москве может выпасть мокрый снег, осадки стоит ожидать в ночь на субботу и воскресенье, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Потепление придет в столицу в воскресенье, оно задержится и в начале следующей недели, однако будет сопровождаться дождями.