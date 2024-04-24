Уровень воды в Ишиме под Тюменью вырос на 137 см за 12 часов

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское под Тюменью за 12 часов поднялся на 137 сантиметров. Об этом сообщает Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем официальном телеграм-канале.

По сообщению главы области, утром около федеральной трассы Тюмень - Омск было сухо, а к 20:00 по московскому времени вода поднялась до 1056 сантиметров. Сейчас пойма реки полностью заполнена водой и уровень все еще повышается.

Ранее река Ишим затопила поселок Плодопитомник. Она размыла временную земляную насыпь и добралась до нескольких населенных пунктов в Тюменской области.