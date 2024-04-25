Расчеты «Града» показали, как защищают Белгородскую область от ВСУ

Расчеты РСЗО «Град» показали, как удерживают штурмовые группы ВСУ подальше от Белгородской области. Артиллеристы группировки прикрытия госграницы получают данные от операторов разведывательных беспилотников и накрывают врагов еще на марше, не позволяя закрепляться и организовывать огневые позиции.

Третий за сутки залп боевой машины РСЗО «Град». В начале, как и обычно, были пристрелочные. Затем корректировка, и остатком пакета - 40 реактивных снарядов - цель поразили. Наши артиллеристы знают, как важно сейчас им бить точно.

«Если дать им окопаться, сложнее будет нам работать по ним, выбивать их. Они стараются подтягивать свои войска для атаки опять же по мирным жителям Белгорода, Белгородской области», - рассказал старший офицер батареи с позывным Заря.

Благодаря работе российских артиллеристов украинских боевиков удается удерживать вдали от границы с Белгородской областью. Но это засчет интенсивной боевой работы наших. А в работе этой исход решает прозорливость разведки и оперативность расчетов. Вот и сейчас, пока «Град» на дозарядке, операторы БПЛА заметили колонну ВСУ еще на марше.

Расчет РСЗО выехал на боевую работу. Эта реактивная батарея в своей тактике использует эффект неожиданности. Противник никогда не знает, откуда выскочит боевая машина, потому что бойцы никогда не работают с одной огневой позиции.

Используя гражданскую инфраструктуру подконтрольных им поселков, ВСУ прикрываются домами мирных жителей. Передвигаются боевики лесопосадкой. Наш «Град» накрывает эту площадь.

Ранее наши артиллеристы нанесли удары по укреплениям ВСУ из гаубицы «Акация». Минобороны России показало кадры огня из российской гаубицы по объектам противника.

Материал подготовили Владислав Кустов, Анастасия Бобылева и Николай Баранов.