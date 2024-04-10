Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил столб пепла высотой 2,5 км

Вулкан Эбеко, находящийся на Северных Курилах на острове Парамушир, выбросил столб пепла высотой два с половиной километра. Об этом сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области в официальном телеграм-канале.

Высота вулкана 1156 метров, она расположен в семи километрах от города Северо-Курильска, единственного на Северных Курилах, в северной части хребта Вернадского.

Шлейф от выбора распространялся на северо-восток более чем на 5 километров. По данным МЧС, городе нет пеплопада и угрозы для местных жителей.

В середине марта после извержения вулкана Эбеко город Северо-Курильск накрыло облако пепла, тогда высота столба составила три с половиной километра.