МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил столб пепла высотой 2,5 км

Угрозы жителям Северо-Курильска не наблюдается.
Мария Зайцева 2024-04-10 05:41:13
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Вулкан Эбеко, находящийся на Северных Курилах на острове Парамушир, выбросил столб пепла высотой два с половиной километра. Об этом сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области в официальном телеграм-канале.

Высота вулкана 1156 метров, она расположен в семи километрах от города Северо-Курильска, единственного на Северных Курилах,  в северной части хребта Вернадского.

Шлейф от выбора распространялся на северо-восток более чем на 5 километров. По данным МЧС, городе нет пеплопада и угрозы для местных жителей.

В середине марта после извержения вулкана Эбеко город Северо-Курильск накрыло облако пепла, тогда высота столба составила три с половиной километра.

#в стране и мире #вулкан #столб пепла #Северные Курилы #вулкан Эбеко
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
2
Военные микротурбины
3
Новый русский Суперджет
4
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
5
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322