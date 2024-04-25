Рябков назвал причину недопуска россиян на рейсы Turkish Airlines в Мексику

Причина недопуска российских граждан на рейсы турецкой авиакомпании Turkish Airlines кроется в оказываемом на Мексику давлении. Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал причину инцидентов с недопуском туристов из РФ на рейсы авиакомпании.

«Конкретно применительно к Мексике о причине, я думаю, легко догадаться. Она в том давлении, которое оказывается на власти этой страны из Вашингтона», - рассказал он в комментарии ТАСС.

Рябков добавил, что проблемы происходят не только с самолетами, отправляющимися в Мексику, но и в страны Латинской Америки. Подобные вопросы требуют ускоренного решения, включая консульского.

«Это не только консульские вопросы, не только вопросы, относящиеся к теме свободного перемещения как неотъемлемого права любого человека, но и вопросы о том, насколько страны готовы проводить независимый курс по значимым для нас сюжетам», - подытожил высокопоставленный дипломат.

В свою очередь Москва, «не спрямляя углы и не пытаясь ничего приукрасить или как-то смягчить», отработает вопрос со всеми в него вовлеченными, пообещал замглавы МИД.

При этом 24 апреля в Турции назвали свою причину недопуска россиян на рейсы в Мексику. Уточнялось, что препятствуя летевшим транзитом в Мексику российским туристам, там якобы боролись с нелегалами в США. Подобные случаи происходили и раньше, но все же были единичными. Чаще всего отказывали гражданам Армении, Таджикистана и других государств по причине борьбы с нелегальной миграцией.