Операторы БПЛА рассказали, как подбили Bradley и «Бабу-ягу» боевиков

Российские военнослужащие уничтожают боевые машины украинских боевиков в том числе при помощи ударных беспилотников. За происходящим на линии боевого соприкосновения в режиме реального времени следят операторы БПЛА. На пункт управления дронами отправился под покровом ночи военкор «Звезды» Павел Кутаренко. Более пяти километров пришлось пройти пешком в кромешной темноте - разглядеть силуэты можно было только при помощи камеры, у которой есть режим инфракрасной съемки.

Наша работа начинается сразу после заката, мы с группой разведчиков идем по так называемой серой зоне, здесь могут летать дроны противника, территория вокруг может быть заминирована. Путь на позиции оказался непростым - рядом начали ложиться снаряды противника. Наши сопровождающие спокойны - это «дежурный прострел», вряд ли нас смогли заметить.

Вот мы зашли на позицию наших операторов беспилотников. Расчет из трех человек работает в небольшом помещении, смена по 12, а иногда и по 16 часов. Вся «картинка» с дрона-разведчика, оснащенного тепловизором, транслируется в командный пункт. В случае обнаружения цели - доклад «наверх» и огневое поражение противника.

Вражескому БТР удается сбежать от поражения огнем реактивных систем, но недалеко. Его догоняет наш ударный беспилотник, точный сброс боеприпаса - очередная цель уничтожена.

«За вчерашнюю ночь подбили одну "Брэдли", сейчас она стоит в поле, залетела "одноразка" прям отлично. Пытались зайти 10 "немцев" - в итоге по ним тоже хорошо отработали», - рассказал старший оператор БПЛА с позывным Бульдозер.

Два бойца из этого расчета по гражданской специальности - повара-кондитеры. «Летать» научились на СВО - у них здесь своя «кухня». Работают в связке - один управляет дроном, другой отвечает за замену севших батарей.

Благодаря быстрым и слаженным действиям наши «птички» в воздухе постоянно, причем как разведывательные, так и ударные. Одновременно работают сразу несколько расчетов.

«Это ночная птица, уже готовая со сбросом. Стоит ВОГ-17, переделываем, напольники вкручиваем, хвостовики, все ставим. Сброс включаешь, батарейку ставишь - и можно лететь работать», - поделился оператор БПЛА с позывным Каспер.

На опубликованных кадрах видно поражение живой силы и бронетехники противника ударными дронами мотострелкового подразделения «Южной» группировки войск. Именно благодаря этим парням удалось освободить село Победа недалеко от Донецка - они уничтожили здесь два немецких танка Leopard, около 10 вражеских БТР, потери противника в живой силе даже не считали.

У нас на глазах операторам БПЛА удалось засечь большой и крайне опасный вражеский беспилотник «Баба-яга» - прямо во время сброса мин на наши позиции. Летал дрон недолго - благодаря данным разведчиков его уничтожили с помощью зенитно-ракетного комплекса.

Ранее в зоне спецоперации российские бойцы уничтожили беспилотником «Ланцет» словацкую самоходную гаубицу Zuzana. После попадания в САУ воспламенились пороховые заряды гаубицы, что привело к детонации снарядов и уничтожению орудия.