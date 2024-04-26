МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Медики показали редкие экспонаты из закрытого музея НИИ Склифосовского

В музее, в который пускают только специалистов и студентов-медиков, выставлены скелеты с различными костными патологиями, в том числе скелет пациентки с болезнью Педжета.
Анастасия Бобылева Наталья Жадько 2024-04-26 00:17:03
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

В московском патологоанатомическом музее Научно-исследовательском институте (НИИ) Склифосовского показали съемочной группе «Звезды» то, что скрыто для большинства людей. Врачи и студенты-медики, конечно, все это видели, но вот журналистов туда пустили впервые. Речь идет о музее костных патологий, чем-то напоминающем коллекцию редкостей Петра Первого в петербургской Кунсткамере.

Ржавый гвоздь, булавка, зубные протезы, кость от фрукта - эти предметы извлекли из пищевода, желудка и дыхательных путей человека во время операций, которые в 40-е годы считались уникальными, ведь тогда технологии были не так развиты. Теперь свидетельства успеха врачей из прошлого хранятся здесь.

Среди экспонатов - большое человеческое сердце в прямом смысле слова. Таким оно становится при кардиомегалии - патологии клапанов, пороке. Другое название этого заболевания - «бычье сердце». И это едва ли не единственный орган, который хранится в банке без формалина. За долгие годы  он  впитал весь раствор, который его фактически мумифицировал.

«Музей уникальный, насчитывает многие тысячи экспонатов. Это преимущественно костная патология. Аналогов этому музею в мире мы не знаем. Здесь есть полноразмерные скелеты, есть отдельные кости с различными видами патологии», - рассказал Александр Каниболоцкий, заведующий патологоанатомическим отделением НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Большая часть патологий - редчайшие случаи. Например, здесь представлен скелет человека, страдавшего остеодисплазией - болезнью, при которой кости слишком подвижные и истонченные. Рядом с ним находится скелет с искривленным позвоночником.

Один из самых главных экспонатов музея - скелет пациентки, которая страда болезнью Педжета. При этом заболевании кости тяжелые, вес увеличен, а ходить - настоящее мучение. На этом скелете хорошо видно, как сильно деформировалось лицо и насколько толще стали кости. Рядом фотографии пациентки, пианистки, где она еще молодая. Затем идут снимки, на которых видно, как прогрессировала болезнь. За развитием патологии наблюдали всю ее жизнь, до 50 лет.

Первые экспонаты начал собирать еще в 1920-е годы Арсений Русаков, один из ведущих патологоанатомов СССР и судебно-медицинской службы Института Склифосовского. За витриной его посмертная маска, которую сделали сразу после того, как Русакова не стало.

Медики между собой называют музей Московской Кунсткамерой, правда, доступ сюда открыт только для студентов медвузов и специалистов.

Ранее в музее «Крепость Керчь» показали, как выживали ее защитники в годы Великой Отечественной войны. Солдаты крепости в период войны собирали воду в каски по капле с потолков, потому что выходить наружу было опасно.

#Москва #музей #Медицина #наш эксклюзив #скелет #патология #НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049