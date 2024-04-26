Медики показали редкие экспонаты из закрытого музея НИИ Склифосовского

В московском патологоанатомическом музее Научно-исследовательском институте (НИИ) Склифосовского показали съемочной группе «Звезды» то, что скрыто для большинства людей. Врачи и студенты-медики, конечно, все это видели, но вот журналистов туда пустили впервые. Речь идет о музее костных патологий, чем-то напоминающем коллекцию редкостей Петра Первого в петербургской Кунсткамере.

Ржавый гвоздь, булавка, зубные протезы, кость от фрукта - эти предметы извлекли из пищевода, желудка и дыхательных путей человека во время операций, которые в 40-е годы считались уникальными, ведь тогда технологии были не так развиты. Теперь свидетельства успеха врачей из прошлого хранятся здесь.

Среди экспонатов - большое человеческое сердце в прямом смысле слова. Таким оно становится при кардиомегалии - патологии клапанов, пороке. Другое название этого заболевания - «бычье сердце». И это едва ли не единственный орган, который хранится в банке без формалина. За долгие годы он впитал весь раствор, который его фактически мумифицировал.

«Музей уникальный, насчитывает многие тысячи экспонатов. Это преимущественно костная патология. Аналогов этому музею в мире мы не знаем. Здесь есть полноразмерные скелеты, есть отдельные кости с различными видами патологии», - рассказал Александр Каниболоцкий, заведующий патологоанатомическим отделением НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Большая часть патологий - редчайшие случаи. Например, здесь представлен скелет человека, страдавшего остеодисплазией - болезнью, при которой кости слишком подвижные и истонченные. Рядом с ним находится скелет с искривленным позвоночником.

Один из самых главных экспонатов музея - скелет пациентки, которая страда болезнью Педжета. При этом заболевании кости тяжелые, вес увеличен, а ходить - настоящее мучение. На этом скелете хорошо видно, как сильно деформировалось лицо и насколько толще стали кости. Рядом фотографии пациентки, пианистки, где она еще молодая. Затем идут снимки, на которых видно, как прогрессировала болезнь. За развитием патологии наблюдали всю ее жизнь, до 50 лет.

Первые экспонаты начал собирать еще в 1920-е годы Арсений Русаков, один из ведущих патологоанатомов СССР и судебно-медицинской службы Института Склифосовского. За витриной его посмертная маска, которую сделали сразу после того, как Русакова не стало.

Медики между собой называют музей Московской Кунсткамерой, правда, доступ сюда открыт только для студентов медвузов и специалистов.

Ранее в музее «Крепость Керчь» показали, как выживали ее защитники в годы Великой Отечественной войны. Солдаты крепости в период войны собирали воду в каски по капле с потолков, потому что выходить наружу было опасно.