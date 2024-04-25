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Путин заявил, что его визит в Китай запланирован на май

Президент РФ заявил, что его визит в Китай запланирован на май, но не уточнил даты поездки.
Игнат Далакян 2024-04-25 17:53:47
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что его визит в Китайскую Народную Республику запланирован на май. Об этом глава государства сообщил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Планируется визит в мае», - сообщил Владимир Путин.

Глава государства не уточнил даты поездки, однако с учетом названного месяца данный визит может быть первой зарубежной поездкой российского президента на новом сроке полномочий.

Ранее президент России призвал не уподобляться Западу в запретах бизнеса. Глава государства на съезде РСПП заявил, что запреты выгодны не всегда.

#Китай #Владимир Путин #Визит #президент РФ #поездка в Китай
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