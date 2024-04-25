Белый дом отказался от предложений ХАМАС о перемирии с Израилем

В США не приняли предложения радикального палестинского движения ХАМАС, которые включают в себя и минимум пятилетнее перемирие с Израилем. Об этом в беседе с журналистами заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Член политбюро ХАМАС Халиль аль-Хайя изложил идеи, среди которых есть перемирие, в интервью международному агентству Associated Press. Джон Кирби ответил на них, что они совершенно не являются отправной точкой для переговоров и добавил, что Палестинского государства под контролем ХАМАС не будет.

Координатор Белого дома добавил, что США работают над реголированием конфликта на Ближнем Востоке путем создания полноценного независимого палестинского государства и его мирного сосуществования с Израилем.

Ранее Джон Кирби выразил обеспокоенность угрозой полномасштабной войны Ирана и Израиля.