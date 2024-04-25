В управлении охраны Крымского моста рассказали о процедуре досмотра

Усиленные меры безопасности приняты на Крымском мосту. На майские праздники ожидается большой поток туристов. Поэтому, со стороны Краснодарского края увеличили число постов. Но, как уверяют местные власти, это только сократит время осмотра автомобилей. Кстати, проверяют все без исключения машины. Не взирая на должности их владельцев и пропуски.

Сейчас со стороны Тамани заработали дополнительные досмотровые комплексы. Проверить багажник, заглянуть под капот и в бардачок - стандартная схема досмотра.

Если вещей слишком много - машину целиком просветит сканер.

«Это дольше, но это наш выбор, у нас много вещей. И чтобы не доставать все из машины, лучше здесь посидеть на просвет постоять», - рассказал один из водителей в очереди.

Кроме того туда же - на сканер - отправляют все электро- и гибридные машины. Важно, что никакой спец пропуск не поможет проехать без очереди.

«Осуществляется досмотр транспортных средств, физических лиц и багажа полностью всех в полном объеме. То есть каких-то спецпропусков, либо каких-то там приоритетов у нас на сегодняшний день не существует», - рассказал директор Керченского филиала управления ведомственной охраны РФ Юрий Никулин.

Досмотр тщательный. И это давно никого не смущает. Автомобилисты привыкли. Туристы - экспериментируют. Единственная причина для полной остановки движения - воздушная тревога. Когда такое случается - лучше стоять, чем рисковать.

«Мы жители Керчи. Я сейчас живу в Краснодаре, и раз в месяц мы ездим через мост и не боимся. Друзья тоже. Победа будет за нами», - рассказала женщина за рулем.

Ранее мы показывали, как изменился Крым за 10 лет в России. В родной гавани сейчас полуостров развивается со стремительной скоростью.