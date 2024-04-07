От нищеты к процветанию: как изменился Крым за 10 лет в России

Что ждет новые регионы через несколько лет, когда закончится специальная операция и в полной мере начнется восстановление разрушенных городов, можно увидеть на примере Крыма. Десятилетиями полуостров буквально влачил жалкое существование.

Все заработанные деньги уходили в Киев, а обратно почти ничего не возвращалось. Ни гривны не вкладывалось ни в дороги, ни инфраструктуру. На Украине отношение к Крыму и крымчанам всегда было, как к чужим.

Все изменилось десять лет назад, когда после Майдана на полуострове отказались поддерживать государственный переворот и фашистов, пришедших к власти в Киеве. Крым вернулся в Россию.

С тех пор Крым посетили более 60 миллионов туристов. Также открыт Крымский мост, построена трасса «Таврида», запущен в работу новый терминал аэропорта в Симферополе, строятся больницы и школы. В развитие только туристической инфраструктуры вложено более 20 миллиардов рублей. Почти 180 миллиардов инвестировал частный бизнес.

Подробнее о том, что значат эти невероятные цифры в реальности, смотрите в материале Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».