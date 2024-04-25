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Польская прокуратура опровергла версию взрыва в крушении под Смоленском

По словам члена семьи одной из жертв, следствие завершится только в первом квартале 2025 года.
Мария Зайцева 2024-04-25 21:51:16
© Фото: Xinhua ZUMAPRESS.com Globallookpress

Польская прокуратура отвергла версию о взрыве на борту президентского самолета Ту-154М, авиакрушение которого произошло под Смоленском 10 апреля 2010 года. Об этом сообщает агентство PAP с ссылкой на члена семьи одной из жертв авиакатастрофы.

Дереш заявил, что, по неокончательной информации прокуратуры, взрыва на борту не было. По его словам, следствие завершится только в первом квартале 2025 года.

В августе 2024 года международная группа экспертов выступит с докладом о причинах крушения президентского самолета, об этом сообщает надзорное ведомство по итогам встречи с семьями погибших в авиакатастрофе под Смоленском.

Ранее в Польше ликвидировали подкомиссию по расследованию смоленской авиакатастрофы.

#в стране и мире #Польша #Лех Качиньский #Прокуратура #Смоленская авиакатастрофа
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