Польская прокуратура опровергла версию взрыва в крушении под Смоленском

Польская прокуратура отвергла версию о взрыве на борту президентского самолета Ту-154М, авиакрушение которого произошло под Смоленском 10 апреля 2010 года. Об этом сообщает агентство PAP с ссылкой на члена семьи одной из жертв авиакатастрофы.

Дереш заявил, что, по неокончательной информации прокуратуры, взрыва на борту не было. По его словам, следствие завершится только в первом квартале 2025 года.

В августе 2024 года международная группа экспертов выступит с докладом о причинах крушения президентского самолета, об этом сообщает надзорное ведомство по итогам встречи с семьями погибших в авиакатастрофе под Смоленском.

Ранее в Польше ликвидировали подкомиссию по расследованию смоленской авиакатастрофы.