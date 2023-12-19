В Польше ликвидировали подкомиссию по расследованию смоленской авиакатастрофы

Члены комиссии покинули офис, помещения опечатали. В ближайшее время создадут спецгруппу, в компетенции которой будет анализ всей деятельности ликвидированной комиссии.

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Комиссия, занимавшаяся расследованием авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб польский президент Лех Качиньский, вечером 18 декабря прекратила свое существование.

Власти Польши исполнили решение нового вице-премьера, министра обороны Владислава Косиняка-Камыша. Об этом в социальной сети X (ранее Twitter) написал пресс-секретарь минобороны Польши Януш Сеймей.

«Исполнено решение министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша № 408/DP о прекращении деятельности комиссии минобороны по повторному расследованию авиакатастрофы самолета Ту-154, произошедшей под Смоленском 10 апреля 2010 года», - сообщил представитель министерства.

Сеймей добавил, что члены комиссии покинули офис, а его помещения опечатали. Вместе с тем, в скором времени создадут специальную группу, в компетенциях которой будет анализ всех аспектов деятельности ликвидированной комиссии.

Ранее создавший, будучи министром обороны, в феврале 2016 года подкомиссию по расследованию крушения правительственного борта Антони Мацеревич заявлял, что комиссия продолжит свою работу до конца августа 2024 года, как то предписывает закон. Решения нового главы минобороны Польши Мацеревич назвал незаконными.

Десятого апреля 2010 года в аэропорту Смоленск-Северный разбился самолёт Ту-154М. На борту находились 96 пассажиров, включая президента Леха Качиньского и его супругу Марию. Все они погибли. Делегация направлялась в село Катынь под Смоленском для траурных церемоний.